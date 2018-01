Ex-secretário do Tesouro acha que MP valoriza Real Ex-secretário do Tesouro Nacional, o consultor Eduardo Augusto Guimarães, elogiou em entrevista à Agência Estado a medida provisória que desonera investimentos estrangeiros, vendo impactos positivos tanto sobre o perfil da dívida pública quanto sobre as empresas brasileiras. De acordo com ele, a não tributação de investimentos em emissão primária de ações "dá impulso ao processo de abertura de capital, não só pelo (investimento estrangeiro) que vai entrar mas pela expectativa de que entre". O estímulo aos fundos de venture capital em empresas de base tecnológica também é positivo, existe em outros países como a Austrália, e fortalece as empresas em uma fase anterior a de abertura de capital, avalia. Guimarães afirma que a medida provisória e o resgate de dívida externa "são dois movimentos articulados, que internalizam aplicações que eram feitas no exterior", trazendo recursos para o Brasil. Por isso, no curto prazo, o impacto maior é no câmbio, com tendência à valorização do real.