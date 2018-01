Executivo da DaimlerChrysler será presidente da Anfavea O vice-presidente de Recursos Humanos, Jurídico e Relações Institucionais da DaimlerChrysler do Brasil, Jackson Schneider, foi eleito o novo presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e do Sindicato Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares (Sinfavea) para o período entre de 2007 e abril de 2010. O executivo sucederá Rogelio Golfarb, diretor da Ford Motor Company. A solenidade de posse das novas diretorias das entidades será realizada no próximo dia 20 de abril, em São Paulo.