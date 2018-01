Exército procura casal de índios perdido em Manaus Um casal de índios katukina está perdido em matas nos arredores de Manaus há dez dias. Homens do Exército e do Corpo de Bombeiros procuram o casal, que não fala português e veio de um aldeia às margens do rio Biá, no município de Jutaí, a 750 quilômetros da capital, para tratamento de saúde. Eles chegaram a Manaus no dia 24 de janeiro e no mesmo dia fugiram do local onde estavam hospedados. Tobias, de 64 anos, e Maria, de 60, viajaram para tratamento na Casa de Saúde do Índio (Casai), administrado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que fica no quilômetro 25 da estrada estadual AM-10, Manaus-Itacoatiara. Os dois são de uma tribo nômade, que se desloca com freqüência dentro da mata. Maria, que foi picada por uma cobra e estava com problemas na perna, avisou logo depois de saber que teria de tomar injeções que eles iriam "voltar para a aldeia". Segundo um funcionário da Casai que não quis se identificar, eles fugiram sem bagagem, só com um pouco de farinha de mandioca e sal. Há dois dias foram divulgadas fotos do casal na imprensa local, mas segundo o coordenador substituto da Funasa, Carlos Chaves, ainda não há pistas do paradeiro deles. "A mata ao redor da Casai é muito densa e a esperança de encontrá-los aumenta com a ajuda do Exército e de outros indígenas que têm experiência em trilhas na floresta", afirmou. Segundo o administrador, não há condições de tratar os indígenas em suas próprias aldeias por causa da falta de médicos e de pessoal da Funasa. A reportagem procurou o administrador regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) Pedro Garcia, mas foi informado que ele está em Brasília. De acordo com o coronel Franz Alcântara, os bombeiros foram avisados sábado. Segundo ele, há nove oficiais trabalhando nas buscas, numa mata densa e com muitas trilhas. "Eles estão se escondendo, é como procurar agulha num palheiro", disse. "Achamos que iríamos encontrar mais rápido, porque a senhora que está ferida está com a perna necrosada, segundo nos foi informado."