Exigências da CVM à Mittal beneficiam minoritários, diz advogado As novas exigências feitas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) à Arcelor Mittal em relação à oferta aos minoritários da Arcelor Brasil são uma boa notícia para os minoritários, segundo o sócio responsável pela área de direito societário e de mercado de capitais do escritório Albino Advogados Associados, Marcello Klug. O advogado presta consultoria para fundos de investimento estrangeiros que têm participação minoritária na Arcelor Brasil. "Foi uma boa notícia à medida que não houve aprovação, mas a CVM não negou a oferta pública", disse Klug. O advogado destacou que, pela legislação vigente, a CVM poderia aprovar ou negar a oferta, ou ainda solicitar novos documentos. A CVM optou por fazer novas exigências à Arcelor Mittal, que deverão ser atendidas em 45 dias, segundo a assessoria do órgão regulador. Klug explica que essas exigências podem ser desde documentos que não implicam em apreciação de valor, como cópia do estatuto social traduzido da Arcelor Mittal, quanto "documentos para formar a convicção da CVM". "A CVM pode pedir o que for necessário para sua convicção de que a oferta pública atende a tratamento igualitário aos minoritários da Arcelor Brasil em relação aos minoritários da Arcelor de Luxemburgo", disse ele. Se a CVM solicitar novos estudos, isso pode apontar questionamento do critério utilizado, complementou. "A CVM pode ter solicitado um estudo que demonstre qual seria o preço caso fosse adotado o mesmo prêmio pago no exterior em relação ao preço de mercado", afirmou o advogado. Klug ressaltou que não é possível afirmar a que se referem as novas exigências, mas destacou como mais provável que "haja questionamento do critério utilizado para definição do preço a ser pago pelas ações dos minoritários da Arcelor Brasil". O advogado avaliou como "natural" que a CVM não tenha recusado a oferta feita pela Arcelor Mittal, pois, em caso de recusa, o processo teria de ser reiniciado. "Se a CVM tivesse indeferido a oferta, haveria uma especulação gigantesca nos preços das ações", disse Klug. O advogado afirmou ainda que, se a CVM aprovar a oferta feita pela Arcelor Mittal, cujo valor é de ? 12,11 por ação, os fundos de pensão para quem presta consultoria estariam dispostos a entrar com uma ação judicial para que o preço seja revisto. "O estatuto da Arcelor Mittal garante que seja feita uma oferta pelos minoritários da Arcelor Brasil nas mesmas condições da aquisição lá fora. Os minoritários da Arcelor receberam prêmio de 82% sobre o valor de mercado das ações no dia em que o negócio foi fechado", disse ele.