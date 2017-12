Expectativa com balanço nos EUA pode influenciar negócios São Paulo, 11 de julho - A agenda de indicadores hoje é pra lá de fraca. No Brasil, será divulgado apenas o dado da produção industrial regional de maio. Nos Estados Unidos, o destaque é o balanço da Genentech, do setor de biotecnologia, que sai após o fechamento dos mercados. Analistas esperam lucro de US$ 0,47 por ação. EUA/Instinet - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h55, a pesquisa semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 8 de julho. IBGE/Produção - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a produção industrial regional de maio. EUA/Balanços - A Genentech, do setor de biotecnologia, divulga seu balanço financeiro referente ao segundo trimestre de 2006.