Expectativa com dados do petróleo pode influenciar negócios A expectativa com a divulgação dos dados semanais de estoques de petróleo nos Estados Unidos pode aumentar a pressão sobre os preços da commodity e, conseqüentemente, influenciar no comportamento dos mercados. Ontem, em sua maior alta, o petróleo ultrapassou os 3% em Londres e em Nova York. Outros eventos que também podem mexer com os humor dos investidores são os discursos previstos de autoridades do Fed, assim como os dados da balança comercial norte-americana e das vendas e estoques do comércio atacadista do país. Todos os horários dos dados nos EUA são de Brasília EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 5. EUA/Fed/NY - Integrantes do Federal Reserve Bank de Nova York fazem, às 11h30, um resumo sobre a economia regional, às 11h30 (de Brasília). EUA/Fed/Chicago - O presidente do Fed de Chicago, Michael Moskow, fala, às 14h30, sobre as perspectivas da economia norte-americana durante almoço anual oferecido pelo Corridor Business Journal, em Coralville (Iowa). EUA/Balança - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o saldo da balança comercial do país em novembro. EUA/Atacado - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de vendas e estoques no atacado em novembro. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de janeiro. IGP-DI/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, de dezembro e de 2006. Brasil/Balanços - A temporada de balanços de empresas brasileiras referentes a 2006 começa hoje com a divulgação dos dados financeiros da Aracruz.