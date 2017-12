Expectativa dos investidores se concentra no juro dos EUA São Paulo, 28 de março - O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve), divulga, nesta tarde, o novo patamar dos juros norte-americanos. A expectativa dessa reunião, a primeira sob o comando de Ben Bernanke, é que a taxa dos Fed Funds passe pelo 15º aperto gradual consecutivo, de 4,5% para 4,75%. EUA/Fed - O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve) divulga, às 16h15, o novo nível dos juros norte-americanos. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 10h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o dia 26. EUA/Consumidor - A Conference Board divulga, ao meio-dia, seu indicador de confiança do consumidor norte-americano de março. EUA/Indústria - O banco central dos Estados Unidos (Fed, na sigla em inglês) da regional de Richmond divulga, ao meio-dia, seu índice de atividade industrial regional de março. Seade/Emprego - O Seade divulga, às 9h45, a Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana de São Paulo de fevereiro. Em janeiro, o desemprego ficou estável em 15,7%. Fipe/IPC - A Fipe divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da cidade de São Paulo, da terceira quadrissemana de março. FGV/Consumidor - A FGV divulga, às 8 horas, a sondagem do consumidor de março. CNI/Indústria - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lança a Agenda Legislativa da Indústria 2006, com assuntos considerados importantes pela entidade para o crescimento do País. CPI dos Bingos - A vice-presidente de Tecnologia da Caixa Econômica Federal, Clarice Copetti, depõe à CPI dos Bingos. Ela falará ao colegiado sobre a violação de dados bancários sigilosos do caseiro Francenildo dos Santos Costa.