Expectativas de lucro fazem Tóquio fechar o dia em alta A Bolsa de Tóquio encerrou o dia hoje com alta moderada, desafiando a pressão por realização de lucros após os fortes ganhos dos últimos pregões. O bom desempenho do mercado é explicado pelo interesse dos investidores em papéis de companhias que divulgaram bons resultados, principalmente empresas dos setores de construção e seguros. O Nikkei 225 fechou em alta de 0,2%, aos 15.464,29 pontos, depois de uma queda de 0,1% ontem. Os destaques do pregão foram Kajima, que avançou 1,4%, e Obayashi, que teve alta de 0,2% - ambas empresas de construção. No setor de seguros, Sompo Japan subiu 1,9%. Já Mitsui Sumitomo Insurance e Millea Holdings registraram aumento de 0,9%. (As informações são da Dow Jones).