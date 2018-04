ExxonMobil garante abertura positiva em Wall Street O ótimo resultado da petrolífera ExxonMobil deve garantir mais um dia de alta às bolsas norte-americanas. O índice Dow Jones abriu com ganho de 0,20% a 12.159 pontos. O Nasdaq avançava 0,37% a 2.365 pontos, às 10h34. O indicador de encomendas de bens duráveis em setembro também ajudou a manter o otimismo dos investidores em Wall Street, mas especialmente a ansiedade com o PIB do terceiro trimestre, que será divulgado amanhã. As encomendas dispararam 7,8% em setembro, contra uma expectativa de ampliação de 2%. O dado provocou especulações de que o PIB poderá mostrar um crescimento melhor da economia americana, mas não contaminou as expectativas dos participantes em relação à direção do juro, que ontem se firmou ainda mais na estabilidade. "Acredito que a antecipação, implícita no mercado, é de que a inflação deve estar em ritmo de desaceleração, mas a economia pode estar em ritmo mais forte do que se esperava. Observe o lucro das empresas para o último trimestre. Como, numa economia com taxa de crescimento de 2%, podemos manter esse nível de lucro?", disse um especialista em Nova York. Mesmo assim, o entusiasmo pode esbarrar em realização. Ontem, o índice Dow Jones fechou em nova máxima histórica, em 12.134,68 pontos, a terceira consecutiva e 12ª em 17 pregões. O S&P-500 teve seu sexto pregão consecutivo de altas, o que não acontecia desde março, e fechou no nível mais alto dos últimos seis anos. As ações da ExxonMobil subiram 1,5%, depois de anunciar aumento de 5,7% em seu lucro líquido do terceiro trimestre. As informações são das agências internacionais.