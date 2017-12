Fábrica da GM em Gravataí produzirá novo automóvel este ano Prisma é o nome do novo automóvel compacto da General Motors (GM) a ser lançado no mercado brasileiro até o final deste ano, o segundo a ser produzido no Complexo Industrial Automotivo de Gravataí (RS). O primeiro foi o Celta, lançado em setembro de 2000. Em nota divulgada hoje, o presidente da GM do Brasil e Mercosul, Ray Young, afirma que o Prisma ingressa no segmento dos veículos pequenos não populares, ou seja, com motorização acima de 1.0 litro. O novo carro sairá de fábrica com motor bicombustível, que permite a utilização de álcool, gasolina ou a mistura dos dois. O projeto é resultado de um investimento de US$ 240 milhões, que estão sendo absorvidos no desenvolvimento do novo veículo e também na ampliação da capacidade produtiva da unidade de Gravataí, que passará dos atuais 120 mil veículos/ano para 230 mil veículos/ano já em 2007. Segundo a assessoria de imprensa da GM, a empresa escolheu o nome Prisma depois de realizar uma pesquisa com clientes. Inicialmente, eram 10 opções. O nome já foi registrado junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). A GM terá 970 contratações em Gravataí para o lançamento do modelo. Em compensação, também terá de fazer 960 cortes na fábrica de São José dos Campos (SP), onde existe um programa de transferência e de demissão voluntária.