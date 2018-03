Fábrica da Hyundai em Goiás começa a contratar A montadora sul-coreana Hyundai anunciou o início do seu plano de contratação de funcionários para sua nova fábrica, em Anápolis (GO). A seleção será feita a partir deste final de semana, quando a Hyundai espera escolher 150 funcionários para a linha de produção. A previsão é que o primeiro veículo saia da fábrica em 30 de março. "A partir deste sábado vamos selecionar os candidatos", disse Akira Yoshikawa, diretor de Pessoas e de Organização do Grupo Caoa, que representa a Hyundai no Brasil. "Após o início das atividades, outros 450 funcionários serão agregados até o final do ano." Com investimentos iniciais previstos de R$ 400 milhões, o principal produto da fábrica será o caminhão HR, veículo para uso múltiplo urbano e rural, com motor diesel e capacidade para transportar 1,8 tonelada. Atualmente, esse caminhão é importado da Coréia do Sul. A previsão da empresa era de iniciar também em meados deste ano a produção de um utilitário esportivo e, em 2008, de um terceiro produto. Pode ser um utilitário ou um sedã médio. Segundo o presidente do Grupo Caoa, Carlos Alberto Oliveira Andrade, a Hyundai tem a pretensão de estar entre as cinco maiores montadoras do mundo até o ano de 2010. E o Grupo Caoa já tem montada uma rede nacional, além de contatos para vendas no Mercosul e acordo com o México para exportar os veículos fabricados em Anápolis para toda a América Latina. "Já está formada uma grande rede de distribuição para o Brasil e o exterior", disse. Akira Yoshikawa explicou que a unidade de Anápolis deverá gerar cerca de 5 mil empregos, entre diretos e indiretos, no período de três anos, pela característica de uma montadora de agregar outras empresas ao seu redor - como as dos setores de logística, transporte, fornecedores de autopeças, alimentação e segurança, entre outras. De acordo com Yoshikawa, os primeiros empregos diretos anunciados ontem são para soldadores, tapeceiros, mecânicos veiculares, eletricistas veiculares, funileiros, pintores, montadores de acessórios, técnico de manutenção mecânica, técnico de manutenção elétrica, mecânico de manutenção industrial, eletricista de manutenção industrial e técnico de segurança do trabalho. Após uma fase de inscrição e seleção neste final de semana, eles passarão por um período de treinamento antes de assumirem, no próximo dia 2, os seus postos na montadora.