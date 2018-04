Fábrica da Nestlé no RS deve receber licença na 4ªfeira A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) do Rio Grande do Sul deve entregar na quarta-feira a licença de instalação à fábrica que a Nestlé pretende construir em Palmeira das Missões (RS) em parceria com a cooperativa Dairy Partners América (DPA). Quando o projeto foi confirmado em Palmeira das Missões, no ano passado, a Nestlé informou que o investimento seria de R$ 70 milhões, em vez dos R$ 100 milhões a R$ 120 milhões previstos inicialmente. Na licença prévia do projeto, primeira etapa da autorização ambiental, concedida em 28 de dezembro de 2006, a Fepam autorizou uma capacidade de produção anual de 109 mil toneladas de pré-condensado integral, 77 mil toneladas de pré-condensado desnatado e 29 mil toneladas de creme de leite. A unidade terá 55 funcionários e funcionará durante 24 horas, segundo dados da licença prévia.