Fábrica da Renault no PR alcança 500 mil veículos produzidos A Renault informou hoje que o complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), alcançou em novembro a marca de 500 mil veículos produzidos. O Mégane Grand Tour que saiu da linha de produção marca a estréia da filial brasileira da montadora no segmento das "station wagon". Ele é o segundo veículo dos cinco que começarão a ser produzidos no País até 2009, conforme estabelece o plano Renault Contrato 2009, anunciado em outubro. O Plano para o Brasil e Mercosul propõe três grandes metas: posicionar o Mégane entre os três primeiros modelos em qualidade de produto e serviço; dobrar o volume de vendas e atingir margem operacional positiva até 2009. "Chegar à produção de 500 mil veículos reforça a imagem da Renault do Brasil como empresa nacional, bem como os preceitos de qualidade e segurança na fabricação de seus produtos", afirma em nota o diretor de fabricação Mercosul da companhia francesa, Patrice André. A fábrica de veículos de passeio foi a primeira a ser instalada no complexo Ayrton Senna, em dezembro de 1998. Foram investidos US$ 750 milhões em sua implantação, cuja capacidade de produção é de 200 mil veículos. Com a entrada do Mégane Grand Tour na linha de montagem, a unidade passa a produzir cinco modelos simultaneamente - Clio, Clio Sedan, Scénic, novo Renault Mégane e Mégane Grand Tour. Na fábrica de veículos utilitários, construída com investimentos de US$ 230 milhões, a produção se divide entre Renault e Nissan. Em atividade desde 2001, a planta tem capacidade para produzir 50 mil veículos por ano. Os modelos produzidos incluem a linha Renault Master (Furgão, Chassi e Minibus), Nissan Frontier e Nissan Xterra.