Fábrica de margarinas da Sadia começa a funcionar na segunda-feira A Sadia inaugura na próxima segunda-feira, dia 26, a sua nova fábrica de margarinas, em Uberlândia (MG). A planta, de 9 mil metros quadrados, recebeu investimentos de R$ 60 milhões e visa atender ao mercado interno e externo. No local, serão produzidas todas as linhas de margarinas da empresa, hoje concentradas na unidade de Paranaguá (PR). A Sadia informou que a fábrica irá gerar 200 empregos. A cerimônia de inauguração será às 17h30, com a presença do governador de Minas Gerais, Aécio Neves.