Fábrica destruída da Sadia respondia por 1,5% do faturamento A Sadia ainda está apurando as causas do incêndio que atingiu, na tarde de ontem, uma de suas plantas no complexo de Toledo (interior do PR). A produção da fábrica, que foi inteiramente destruída, representava 1,5% do faturamento e era dedicada à fabricação de industrializados de aves, que tinham como destino preponderantemente o mercado externo. A unidade possuía 400 funcionários, mas apenas 100 trabalhavam no momento do acidente. Ninguém se feriu. A fábrica ficava isolada das demais plantas, o que evitou prejuízo maior. Foram atingidos 10 mil metros quadrados, dos 140 mil metros do complexo. Além da unidade destruída, a Sadia possui no local outras duas linhas de produção de processados, o que deve suprir no curto prazo a produção que foi descontinuada em decorrência do incêndio. Funcionam no complexo também plantas de abate de aves e suínos, produção de industrializados de suínos, de ração, de esmagamento de soja e granjas próprias de aves e suínos. De todos segmentos de atuação da Sadia, Toledo só não possui divisão de margarinas e sobremesas. A companhia ainda está fazendo o levantamento dos prejuízos.