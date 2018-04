Fabricantes de TV se reinventam para manter lucros Grandes fabricantes de televisores querem escapar da queda de rentabilidade na venda dos eletroeletrônicos. A saída é oferecer serviços, produtos diferenciados de maior valor e apostar firme na linha de informática. Com a queda do dólar e a enxurrada de itens importados de marcas desconhecidas, as TVs e outros equipamentos de áudio e vídeo viraram commodities. Isto é, produtos sem diferenciação e com margens espremidas. Tanto é que em 2006, pela primeira vez em nove anos, a balança comercial dos eletrônicos fechou com déficit de US$ 35 milhões. A Philips, por exemplo, criou no mês passado uma área de atendimento a clientes corporativos. Batizada de B2B, essa área vai vender para grupos como hotéis e hospitais não apenas os equipamentos fabricados pela empresa, como TVs, lâmpadas, secadores de cabelo e centrais telefônicas, mas também serviços. "Queremos ser um provedor de soluções", diz o vice-presidente de B2B e Business Communications da empresa no Brasil, José Fuentes Molinero Jr. Na Semp Toshiba, outra importante fabricante de TVs, a aposta em equipamentos de informática já começa a aparecer nos resultados. Dos R$ 2,170 bilhões faturados no ano passado, 14,2% mais que em 2005, as vendas de equipamentos de informática dobraram, enquanto a receita proveniente de eletroeletrônicos, cujo carro-chefe é a TV, aumentou 20%. Segundo a Semp Toshiba, além da aposta em equipamentos de informática, a companhia quer ter produtos cada vez mais diferenciados na linha de imagem, como a TV de alta definição e o HD DVD. A LG quer ganhar o mercado de TVs top de linha, como aparelhos com telas convencionais ultrafinas e TVs de plasma e LCD. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.