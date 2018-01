Fala de autoridades do BC americano pode definir negócios São Paulo, 09 de junho - Até que o dia 29 não chega, quando o Fed vai definir a nova taxa dos Fed Funds - o juro de curto prazo nos Estados Unidos - o mercado deve acompanhar atentamente cada indicador que sai no país e cada fala de autoridades do banco central norte-americano. E hoje, os investidores devem focar a atenção no discurso do presidente e do diretor do Fed Ben Bernanke e Mark Olson, respectivamente. EUA/Bernanke - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, dá aula inaugural, às 11 horas, Massachusetts Institute of Technology (MIT) em Cambridge (Massachusetts). EUA/Fed/Mark Olson - O diretor do do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) Mark Olson fala, às 9h30, durante uma audiência pública sobre crédito imobiliário em Filadélfia (Pensilvânia). EUA/Balança - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o saldo da balança comercial do país de abril. Em março, a balança registrou déficit de US$ 62,00 bilhões. EUA/Importação - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de preços das importações norte-americanas em maio. Em abril, o índice subiu 2,1%. IBGE/Produção Regional - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados da produção industrial regional de abril. Em março, o crescimento da produção ocorreu enm 12 das 14 regiões pesquisadas. FGV/IPC-S/SP - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h30, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal para a cidade de São Paulo referente aos preços coletados entre 8 de maio e o último dia 7. O IPC-S/SP de até 22 do mês passado caiu 0,34% na cidade de São Paulo.