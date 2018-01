Fala de dirigente do Fed pode sinalizar rumo da economia dos EUA São Paulo, 19 de junho - Os Estados Unidos podem permanecer no foco das atenções dos investidores . Isso porque nos últimos dias os discursos de autoridades do Fed sobre a economia do país passaram a ser acompanhados atentamente, já que muitos deles trouxeram expectativas quanto ao rumo da política monetária do país. E hoje a fala do dirigente Jack Guynn é o destaque. EUA/Fed/Atlanta - O dirigente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) Jack Guynn, fala, às 10h30, sobre as perspectivas da economia americana durante conferência da Associação dos Banqueiros da Geórgia, em Naples (Flórida). IBGE/Comércio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Comércio referente a abril. Em março, o comércio registrou queda de 0,10% nas vendas. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da teceria semana se junho.