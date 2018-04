Fala de presidente do BC dos EUA concentra atenções São Paulo, 4 de outubro - Após o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, bater ontem seu recorde de pontos, refletindo em parte o menor temor dos investidores quanto a um "pouso forçado" da economia dos Estados Unidos, as atenções do mercado voltam-se hoje para os dados que podem ou não prolongar esse otimismo. Mais ainda, contudo, o mercado deve observar a fala do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, programada para hoje. Na agenda, o tema previsto é "poupança", mas é possível que Bernanke fale de forma mais geral da economia norte-americana ou ainda, mais especificamente, dê sinais quanto ao rumo da taxa de juros do país. EUA/Discursos - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, fala sobre poupança às 13h45 (horário de Brasília), durante conferência do Economic Club de Washington. Às 20h30 (horário de Brasília), o vice-presidente do Fed, Donald Kohn, fala sobre as condições da economia durante evento dos Money Marketeers da Universidade de Nova York. EUA/Trabalho - A ADP/Macroeconomic Advisors divulga às 9h15 (horário de Brasília) sua estimativa sobre o número de postos de trabalho criados em setembro nos EUA. EUA/Indústria - Às 11 horas (horário de Brasília), o Departamento do Comércio dos EUA divulga o indicador de encomendas à indústria em agosto. EUA/Serviços - O ISM divulga às 11 horas (horário de Brasília) o índice de atividade dos gerentes de compras referente ao setor de serviços em setembro nos EUA. EUA/Petróleo - Às 11h30 (horário de Brasília), o American Petroleum Institute e o Departamento de Energia dos EUA divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 29 de setembro. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga às 7 horas o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de setembro.