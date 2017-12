Família de ex-banqueiro terá de deixar mansão A família do ex-banqueiro e empresário Edemar Cid Ferreira, do Banco Santos, sofreu ontem uma derrota na Justiça. O ministro Hélio Quaglia Barbosa, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cassou liminar que garantia o direito da família do ex-banqueiro de continuar a morar num imóvel da família. Por razões técnicas, Barbosa derrubou decisão anterior, do presidente do STJ, Edson Vidigal, que, em janeiro, havia atendido a um pedido da mulher do controlador do banco, Márcia Ferreira. A idéia é transformar o imóvel em museu estadual.