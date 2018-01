Fator inicia cobertura da Cesp com recomendação "atraente" A Fator Corretora está iniciando a cobertura das ações PNB da Cesp, com recomendação "atraente" e preço-alvo de R$ 26,50 para dezembro de 2007. Em relatório, a instituição diz que a geração própria de caixa da companhia tem forte potencial de crescimento nos próximos anos, pois sua energia está totalmente contratada a preços crescentes até 2010. "Atualmente, a empresa está bem posicionada em relação à descontração de sua energia futura. A expectativa para o preço de longo prazo de geração é ascendente, e 6%, 34% e 33% de sua energia estará descontratada em 2011, 2013 e 2014, respectivamente", diz a Fator. Em suas projeções, os analistas assumem que a empresa poderá recontratar essa energia a preço 40% maior que o atual. A expectativa é que a taxa média de crescimento anual da receita de vendas da Cesp de 2007 a 2015 seja de 8% ao ano. Entretanto, a taxa tem aceleração maior entre 2007 e 2008 (7,9% ao ano), e sobretudo de 2013 a 2014 (19,6% ao ano). Para o período entre 2007 e 2008, a casa estima que a Cesp aumentará seu preço médio, tanto por uma redução no excesso de oferta de energia no mercado, quanto pela energia botox que passa a ser comercializada a partir de 2008. A alta de 2013 a 2014 é resultado da descontratação de eletricidade vendida no leilão de insumo existente dos produtos 2005 e 2006. Pelo lado financeiro, a Fator diz que o processo de capitalização em meados de 2006 foi bem sucedido, com entrada de recursos de R$ 3,2 bilhões, antecipando a quitação de dívidas. A corretora afirma ainda que a eventual privatização da empresa é factível, o que adicionaria valor ao levar à redução de custos operacionais e à otimização da estrutura de capital. O governo de São Paulo detém 38% do capital total da Cesp, que representa cerca de R$ 2,5 bilhões aos preços atuais.