Fator recomenda compra de ações da Eternit A Fator Corretora deu início à cobertura das ações da Eternit, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 16,80 por ação. O preço-alvo foi calculado por meio da metodologia de fluxo de caixa descontado à taxa nominal de 13,2% ao ano e crescimento nominal de 5%. Segundo o relatório da Fator, as ações da Eternit são negociadas a múltiplo VE/Lajida de 4,7 vezes para 2007 e 4 vezes para 2008, "significativamente descontadas em relação ao setor de materiais de construção". A Fator ressalta que a Eternit listou ações no Novo Mercado e que tem histórico de distribuição de dividendos com retorno médio de 15% e payout médio (quanto a empresa distribui em dividendos num período com base no lucro líquido do exercício) de 113% de 2003 a 2005. O free float (quantidade de ações que são negociadas na bolsa) da companhia é de 58,4%. Em 2005, a Eternit detinha 28% de participação do mercado interno de telhas e outros produtos de fibrocimento. A companhia é controladora da Sama, única mineradora de amianto do Brasil. Os produtos da empresa são comercializados em mais de 8 mil pontos-de-venda, sendo que o maior cliente não responde por mais de 5% do faturamento consolidado da Eternit. A corretora destaca que as perspectivas são positivas para o setor de construção e que as vendas da Eternit são voltadas para a baixa renda, segmento com maior potencial de crescimento. A Fator diz que uma das oportunidades para a Eternit é o novo pacote do governo com medidas de estímulo à habitação. A corretora lembra, porém, que a companhia não tem conseguido reajustar preços no mercado interno e que "a escassez e má distribuição da renda disponível no País deverão limitar a inclusão de famílias de baixa renda na carteira de clientes das companhias de materiais de construção". No relatório, a corretora diz também que a Eternit tem forte geração de caixa e está se preparando para crescer por meio de aquisições. A companhia pretende dobrar seu tamanho em cinco anos e, segundo a Fator, é mais provável que o crescimento ocorra pela aquisição de fabricantes de materiais de construção do que de pequenas mineradoras. Segundo a Fator, a companhia possui "endividamento confortável para eventual expansão alavancada". Em 30 de setembro, a companhia tinha caixa líquido de R$ 65 milhões, resultante de dívida de R$ 5,9 milhões e caixa de R$ 71 milhões. Entre os fatores de risco associados ao investimento da companhia, a Fator cita eventos relacionados à mineração de amianto, ações judiciais que a Eternit responde por doenças supostamente causados pelo mau uso do amianto, concorrência com produtos à base de fibra plástica, apreciação cambial, baixo retorno sobre novos investimentos planejados, forte desaceleração da economia e retorno inadequado da compra de outras empresas.