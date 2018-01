Fator recomenda compra de ações da Iochpe após balanço A corretora Fator manteve recomendação de compra para as ações da Iochpe-Maxion, apesar de a empresa ter apresentado resultado trimestral mais fraco que o estimado. O lucro líquido divulgado no terceiro trimestre foi de R$ 13,9 milhões, abaixo da estimativa de R$ 16,6 milhões da corretora e 37% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, de R$ 22 milhões. A corretora mantém o preço-alvo para os papéis em R$ 24,80. Em relatório, os analistas Marcelo Aranha e Eduardo Puzziello destacam que a receita líquida de julho a setembro foi de R$ 312 milhões, 2,6% abaixo da projeção, de R$ 320 milhões, e 19% inferior à receita do terceiro trimestre do ano passado, de R$ 422 milhões. Segundo eles, a redução se deve à menor produção nacional de caminhões e máquinas agrícolas, que afetou diretamente o segmento de rodas e chassis, e da redução da demanda por vagões ferroviários, que impactou negativamente o desempenho da joint venture Amsted-Maxion. "Em contrapartida, a maior exportação de rodas rodoviárias e de fundidos ferroviários minimizou o mau desempenho do mercado doméstico", ressaltam. Eles analisam que a performance operacional da Iochpe-Maxion no terceiro trimestre de 2006 foi afetada negativamente pela menor diluição dos custos fixos devido à baixa produção no trimestre e pelos custos de redução do quadro funcional. "Além disso, a constituição de provisão para contingência fiscal relacionada à aplicação de INSS sobre abonos concedidos em dissídios recentes e as maiores despesas com frete devido ao crescimento das exportações impactaram negativamente a linha de despesas operacionais", explicam os analistas, no documento.