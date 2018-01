Fator reinicia cobertura de BB com recomendação de "manter" A Fator Corretora está reiniciando a cobertura das ações do Banco do Brasil, com recomendação de manutenção e preço-alvo de R$ 69,00. Em relatório do dia 27 de novembro, a analista Maria Laura Pessoa comenta que o desempenho das ações do BB foi bastante positivo desde o anúncio de aumento de free float (porcentagem das ações da empresa que são negociadas no mercado), acompanhado pela aprovação presidencial para o aumento de participação de estrangeiros no capital da instituição e adesão ao Novo Mercado. "Entretanto, a sucessão de resultados trimestrais com impactos não recorrentes, que distorce a análise, combinada ao impacto negativo das vultosas provisões decorrentes da crise agrícola, contribuíram para instabilidades pontuais do papel." No relatório, ela afirma que, em fundamentos, a qualidade dos resultados recorrentes do BB é inferior na comparação aos outros bancos acompanhados pela corretora. A expectativa é que as provisões para crédito rural diminuam nos próximos trimestres, com o reescalonamento de quase a totalidade dos créditos agrícolas, além de fortes indícios de recuperação do setor. "Entretanto, a exposição do BB junto a esse segmento continuará grande", pondera. Esse fato, aliado à sua ainda tímida participação de crédito no segmento de pessoa física, que possui melhores margens, não será suficiente para fazer com que o patamar de rentabilidade do banco mude para cima de forma significativa.