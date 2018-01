Faturamento do McDonald's no Brasil cresce 14,5% em 2006 As vendas do McDonald's Brasil somaram R$ 2,4 bilhões em 2006, uma alta de 14,5% em relação ao exercício anterior. Segundo a companhia, foi o terceiro ano consecutivo com crescimento de dois dígitos do faturamento. Com o resultado do ano passado, o McDonald's Brasil subiu para o sétimo lugar no ranking de vendas totais do grupo. A empresa atendeu 1,6 milhão de clientes por dia no Brasil em 2006. No período, a companhia destaca o desempenho do McCafé, cuja receita subiu 24%. "O crescimento é atribuído aos novos produtos e bebidas oferecidos, além da expansão do serviço de Internet sem fio, presente em todas as unidades", diz o comunicado do McDonald's. O serviço de McEntrega, presente em 118 restaurantes da rede, registrou alta de 12% no faturamento do ano passado. "A continuidade da queda da taxa de juros fez aumentar a renda e o número de postos de trabalho e, conseqüentemente, o consumo", diz em nota o presidente da empresa, Sérgio Alonso.