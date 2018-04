Faturamento do setor de TV paga cresce 18% em 2006 O crescimento de 89% na base de assinantes de internet em alta velocidade permitiu às operadoras de TV por assinatura faturarem 18% mais em 2006, um total de R$ 5,5 bilhões em termos brutos. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira de TV por Assinatura (Abta) e pelo Sindicato das Empresas de TV por Assinatura (Seta). O setor fechou 2006 com 4,718 milhões de assinantes de TV paga, alta de 15,06% sobre a base do ano anterior, e de 162% em um intervalo de dez anos. Ao confrontar o quarto trimestre de 2006 com os três meses anteriores, a evolução é de 5%. Nesse caso, a tecnologia mais contratada em 2006 foi a de cabo, com 61% da base de assinantes, seguida de DTH (TV via satélite, com 35% do total) e MMDS (transmissão por microondas, com 4%). Na banda larga, as operadoras encerraram o ano com 1,189 milhão de clientes, contra os 629 mil assinantes registrados no exercício anterior. O crescimento foi de 12% no quarto trimestre, segundo as instituições. Das vendas brutas de R$ 5,5 bilhões apuradas em 2006, 84% vieram com mensalidade de programação, 11% dos serviços de banda larga, 2% da compra de programas (pay-per-view) e 1% de taxas de adesão. Outros itens, como revistas, serviços de assistência técnica e redes corporativas, geraram 2% do valor. A indústria também elevou sua força de trabalho no período, de 9.571 em 2005 para 10.952 no ano seguinte, alta de 14%. "Considerando a média de cerca de quatro telespectadores por domicílio, a TV por assinatura está disponível hoje para aproximadamente 20 milhões de pessoas", diz o diretor-executivo da ABTA, Alexandre Annenberg. Segundo ele, a estabilidade econômica e a oferta de novos serviços pelas operadoras impulsionaram o crescimento da TV paga nos últimos anos. Para formular o balanço, as associações consideraram as informações divulgadas por operadoras que representam 58% da base total de assinantes, bem como a estimativa das empresas que deixaram de informar seus dados.