Faturamento real da Casas Bahia cai 1% até outubro O faturamento real da Casas Bahia apresentou queda de 1% no acumulado deste ano, até outubro, em relação ao mesmo período de 2005. De acordo com o diretor-executivo da rede, Michael Klein, o crescimento menor do PIB neste ano e as metas não alcançadas pelo País fizeram que a empresa também não atingisse os objetivos no ano de 2006. Ainda assim, Klein estima obter empate em relação a 2005 ou registrar o total de R$ 12 bilhões de receita neste ano, acima dos R$ 11,5 bilhões verificados no ano passado. "É uma previsão mais realista que pessimista", afirmou. Entre janeiro e outubro, segundo o diretor, a receita da Casas Bahia se aproximou dos R$ 10 bilhões. O lucro líquido da empresa em 2006 deverá permanecer igual ou ser um pouco superior aos R$ 200 milhões obtidos no ano passado, informou Klein. Segundo o executivo, a receita no critério 'mesmas lojas' apresentou queda de 5% no acumulado até outubro. A soma da receita das novas unidades gerou incremento de 4% no mesmo período. A aposta para o alcance de resultado positivo em relação ao ano passado está baseado nas vendas voltadas para o final de ano. A rede inaugurou hoje a quarta edição da Super Casas Bahia, no Anhembi, na capital paulista. A expectativa é que o faturamento da empresa cresça 10% em dezembro, na comparação com o mesmo mês de 2005, quando alcançou R$ 1,2 bilhão. A previsão de receita para a Super Casas Bahia, especificamente, está ainda abaixo dos R$ 100 milhões registrados nos 40 dias de funcionamento da megaloja no ano passado. Para este ano, Klein estima a receita inicial de R$ 80 milhões. Para o ano de 2007, a expectativa é que o faturamento avance para R$ 12,5 bilhões. Inadimplência A inadimplência registrada pela rede neste ano está entre 9% e 10%, patamar semelhante ao registrado pela rede em 2005. De acordo com Klein, o objetivo é alcançar nível mais baixo, de 8% do total das vendas, já registrado entre 2003 e 2004. No segundo semestre deste ano, a rede implantou um sistema de controle de documentos de identidade para evitar a compra de produtos por fraudadores. Conforme o executivo, o acesso a uma rede de dados para a conferência de documentos possibilitou o registro desse patamar de inadimplentes em 2006. Lojas A Casas Bahia revisou novamente o número de novas unidades a serem abertas em 2006. A rede terminará o ano com 50 lojas inauguradas no período, ante as 100 previstas inicialmente e o total de 70 revisado uma vez. Os outros 50 pontos-de-venda planejados antes para 2006 serão o total a ser aberto no próximo ano. A rede encerrará 2006 com 550 pontos-de-venda.