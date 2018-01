Fed define juro de dezembro e pode apontar ritmo da taxa para janeiro Mais que o resultado da reunião do Fomc, que vai definir se o juro básico dos Estados Unidos permanecerá ou não nos atuais 5,25% ao ano, o mercado espera com grande expectativa o comunicado que será divulgado junto com a decisão, que pode dar confirmação ao otimismo dos últimos dias. Ou seja, poderá sinalizar qual será o ritmo do juro norte-americano no início de 2007. EUA/Juro - O Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h15, sua decisão de política monetária. Atualmente o juro norte-americano está em 5,25% ao ano. EUA/Balança - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o déficit comercial de outubro. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o dia 9. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de lucros das indústrias no segundo trimestre. EUA/Contas do governo - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 17 horas, o resultado das contas do governo federal em novembro. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de dezembro. Emprego/Fiesp - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulga o nível de emprego industrial de novembro.