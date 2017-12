Fed está comprometido com Basiléia 2, diz Bernanke O presidente do Federal Reserve (banco central dos EUA), Ben Bernanke, afirmou que o banco central norte-americano está comprometido a fazer frente às principais incertezas relacionadas à legislação norte-americana para o Acordo de Basiléia 2, sobre regulamentação bancária de capital. Segundo ele, essas normas continuam sendo um trabalho em andamento. "Há um longo caminho a percorrer, mas o Fed está comprometido com essa tarefa", declarou Bernanke, em sua participação na conferência do Fed de Chicago sobre estruturas bancárias e concorrência, em Chicago (Illinois). Em seus comentários previamente preparados, Bernanke não fez referências às condições da economia dos EUA e à política monetária. Na agenda do evento, há uma sessão de perguntas e respostas, mas Bernanke não responderá nenhuma questão sobre política monetária. As informações são da Dow Jones.