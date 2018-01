Fed: Nomeados discutem sistema de metas de inflação Os dois nomeados do presidente dos EUA, George W. Bush, para ser diretores do Federal Reserve, Kevin Warsh e Randall Kroszner, disseram-se abertos à discussão sobre o regime de metas inflacionárias defendido pelo novo presidente da instituição, Ben Bernanke. Durante a audiência para a confirmação das duas nomeações no Comitê de Bancos do Senado, Warsh disse que a adoção do regime de metas de inflação "poderá muito bem ser o próximo passo" do Fed em seu esforço para promover mais transparência. Para Warsh, essa questão "está madura para ser discutida". Kroszner afirmou que a adoção do sistema de metas de inflação "é uma forma possível" de promover a transparência.