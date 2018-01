Federação do Paraná lança fundo de investimento para indústrias A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) lança na próxima quarta-feira (22), em São Paulo, o Fundo de Investimento em Direitos Creditório Fiep Industrial (FIDC). A ação visa facilitar a vida de empresários para não dependerem de títulos de governo e créditos de banco comerciais. A vantagem, de acordo com nota emitida pela Fiep, é que o custo do fundo de investimento será "bem mais baixo do que as opções disponíveis hoje". O motivo é o fato de o patrocínio ser oferecido por uma entidade de classe e não por um banco. Segundo nota emitida pela área de comunicação da entidade, o FIDC tem ainda como objetivo "fomentar o desenvolvimento das indústrias por meio de financiamento de vendas com prazos maiores de pagamento". "Enquanto os recursos do mercado custam de 27% a 45%, o fundo oferecerá crédito a 20% ao ano", afirma a entidade. O lançamento, na próxima quarta, contará com o presidente da Fiep, Rodrigo Loures.