FedEx cancela encomenda de dez aviões da Airbus A FedEx cancelou a encomenda de dez aviões A380-800F da Airbus. Ao mesmo tempo, a companhia anunciou acordo para compra de 15 unidades do modelo 777 cargueiro da Boeing. A transação inclui opção para aquisição de mais 15 aeronaves. A empresa norte-americana de correio expresso pretende receber quatro aviões em 2009, oito em 2010 e o restante em 2011. A decisão de assinar contrato com a concorrente norte-americana foi tomada após a Airbus anunciar atrasos significativos nas entregas do superjumbo A380. Apesar do cancelamento, a FedEx revelou que pretende ampliar o número de Airbus em sua frota nos próximos anos. "Decidimos comprar os Boeings depois da Airbus nos informar sobre atrasos nas entregas", afirmou a porta-voz da FedEx, Maury Lane. "A demanda global por transporte de cargas e entregas expressas continua crescendo e precisamos de aviões para atender as necessidades de nossos clientes", acrescentou. Em resposta, a Airbus afirmou que espera continuar com o programa do A380 de carga, apesar do cancelamento. Na Boeing, o porta-voz Bob Saling revelou que a encomenda da FedEx é avaliada em US$ 3,5 bilhões, pelo preço de lista. Na bolsa de Nova York, às 16h40 (de Brasília), as ações da Boeing subiam 3,82%, cotadas em US$ 83,55. "No segmento de transporte de carga, a FedEx é um cliente fundamental", disse Saling. Agora, a Airbus tem encomendas para apenas 15 aviões A380 de carga. A gigante International Lease Finance Corp. (ILF) - divisão da American International Group Inc. (AIG) - tem cinco encomendas e a United Parcel Services Inc. (UPS) dez. Em dezembro, a UPS assinou contrato para encomenda de dez unidades do A380 de carga, para entrega entre 2009 e 2012. O porta-voz da empresa, Norman Black, afirmou que a revisão interna das encomendas continua. A Emirates Airlines, maior cliente do A380, com 40 aviões de passageiros encomendados, tem dito que continua comprometida com o modelo para seus planos de expansão. A empresa também tem dito, no entanto, que, pelos termos do contrato com a Airbus, poderia cancelar algumas ou todas as encomendas. O presidente da Emirates Airline, Tim Clark, declarou durante conferência sobre o setor de turismo em Londres que a companhia aérea ainda não começou as negociações com a Airbus sobre compensações pelo atraso nas entregas do A380. A empresa deve enviar ainda este mês um grupo de engenheiros para as fábricas da Airbus em Toulouse e Hamburg, com o objetivo de realizar uma auditoria no programa. No Reino Unido, no mês passado a Virgin Atlantic Airways afirmou ter entrado em acordo com a Airbus para adiar a entrega de seis aviões de 2009 para 2013. Em 29 de outubro, a australiana Qantas Airways encomendou mais 8 unidades do superjumbo, além dos 12 que já encomendou. No final de outubro, ao anunciar a compra de quatro Boeing 777-300ER, o presidente da brasileira TAM, Marco Antonio Bologna, afirmou que a empresa aguardará um posicionamento da Airbus a respeito das modificações no projeto do jato A350 para confirmar ou não a encomenda de 10 unidades do modelo, cujas entregas estão previstas para ocorrer a partir de 2012. As informações são da Dow Jones.