Feriado em NY pode limitar negócios nos juros na BM&F O feriado de 4 de Julho nos Estados Unidos tende a esfriar os negócios com juros futuros no Brasil por causa da baixa liquidez. Mas o humor deste mercado definitivamente melhorou. Ontem, o contrato para janeiro de 2008, o mais negociado, rompeu a barreira dos 15% e fechou em 14,98%. Pela manhã desta terça-feira, continuava em queda no mercado eletrônico. Às 10h03, este mesmo contrato projetava taxa de 14,92% no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Segundo operadores, é preciso verificar se esta tendência se mantém mesmo na sexta-feira, quando saem os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A previsão para o dado de vagas criadas (payroll) é de aumento 170 mil, após um crescimento de apenas 75 mil no mês passado. Se vier melhor ou como o esperado, o bom humor pode prevalecer. Caso contrário, a volatilidade deve reaparecer.