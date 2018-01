Feriado nos EUA tira impulso e bolsas da Europa caem As principais bolsas européias fecharam em leve queda. "Ficamos sem influência de Wall Street, por causa do feriado de Ação de Graças. Os mercados operaram relativamente calmos e sem direção", disse o economista-chefe da Investec Securities, Philip Shaw. Informes de resultados de empresas, o recuo dos preços do petróleo tipo Brent em Londres e notícias ou especulações sobre fusões determinaram o comportamento das ações. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 terminou em baixa de 20,3 pontos ou 0,33%, em 6.140,0 pontos. As ações da BP caíram 0,87% e as da Shell recuaram 0,71%, em reação à queda dos preços do petróleo. No mesmo setor, os papéis da Carin Energy subiram 2,71%, depois de a empresa anunciar que levantou US$ 822 milhões com a oferta de ações de sua subsidiária na Índia. Elas deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Mumbai (ex-Bombaim) em dezembro. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou em baixa de 27,63 pontos ou 0,51%, em 5.424,86 pontos. As ações da Air-France-KLM caíram 6,54%, após a empresa divulgar resultados e anunciar que iniciou conversações com a Alitalia para uma possível aliança. O Societé Générale rebaixou sua recomendação para a companhia francesa, dizendo que "embora a aquisição da Alitalia faça sentido estrategicamente, vemos um risco potencial de execução, principalmente por causa da resistência potencial dos sindicatos, que causaria uma deterioração no perfil de risco das ações". Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou com o índice Xetra-DAX em queda de 0,88 ponto ou 0,01%, em 6.475,25 pontos. O mercado reagiu positivamente ao índice de confiança do empresariado alemão, do instituto IFO, que superou as previsões, mas perdeu impulso no fim do pregão. As ações do setor químico subiram. As da Siemens caíram 0,29%, em reação a reportagem do Wall Street Journal sobre uma investigação por supostas fraudes. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib terminou com ganho de 1 ponto ou 0,002%, em 40.862 pontos. As ações da Alitalia caíram 1,49%, em reação às notícias sobre as conversações com a Air France-KLM. As do banco Monte dei Paschi di Siena avançaram 1,32%, em meio a especulações de que ele poderá se tornar alvo para aquisição na próxima rodada de consolidação no setor. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, recuou 10,20 pontos ou 0,07%, em 14.284,40 pontos. Os papéis da operadora de aeroportos Ferrovial perderam 3,21%, reagindo ao informe de que sua subsidiária britânica BAA poderá ter dificuldade para elevar as tarifas que cobra das companhias aéreas. Os do banco BSCH caíram 0,77%, devolvendo parte dos ganhos recentes. Os da Indra subiram 1,21%, depois de a família Del Piño anunciar que sua participação na empresa cresceu a 5%. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 6,50 pontos ou 0,06%, em 10.617,78 pontos. As ações do Banco Comercial Português subiram 0,39%, recuperando-se da queda de ontem. Outros destaques do pregão foram Cofina (+5,76%) e Impresa (+4,38%). As informações são da Dow Jones.