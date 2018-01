Fernando Xavier deixará presidência da Telefônica A Telefônica informou hoje que o presidente do grupo no Brasil e também presidente da Telesp, Fernando Xavier Ferreira, deixará o cargo em janeiro de 2007, após oito anos à frente da companhia, para dedicar-se a projetos pessoais. O atual presidente da Telefónica de Peru, o brasileiro Antônio Carlos Valente, irá substituí-lo. Fernando Xavier Ferreira se tornou presidente do grupo no Brasil e da Telefônica São Paulo imediatamente após a privatização da Telesp, em 1998. Sob seu comando, a Telefônica São Paulo universalizou o serviço de telefonia fixa no Estado, elevando de 6 milhões para mais de 12 milhões o número de linhas em serviço. Esteve à frente de um programa maciço de investimentos, de mais de R$ 20 bilhões, que transformou a Telefônica em um dos maiores investidores do País. Xavier Ferreira permanecerá nos conselhos de administração da Telefônica São Paulo e da Telefónica Internacional SA (TISA), que coordena as operações do grupo na América Latina. Antônio Carlos Valente acumula longa experiência no setor de telecomunicações, iniciando sua carreira no Sistema Telebrás, passando depois pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), da qual foi vice-presidente, e, finalmente, desde novembro de 2004, está à frente da Telefónica do Peru. A mudança será efetivada nos próximos 60 dias, período durante o qual será procedida a transição entre os dois executivos.