Fertibom produz biodiesel com apoio da Finep A Fertibom Indústrias, de Catanduva (SP), implantou uma planta piloto para a produção de biodiesel com diferentes tipos de matéria-prima, incluindo o sebo animal e 20 tipos de oleaginosas. O projeto foi implantado com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão do governo vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), em parceria com a escola de química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Segundo nota da Finep, o projeto tem capacidade para produzir 12 milhões de litros por ano e servirá como modelo para a construção de unidades produtivas com capacidade para até 30 milhões de litros por ano. A nova unidade vai utilizar diferentes tipos de matéria-prima como amendoim, soja, girassol, algodão, nabo forrageiro e pinhão manso. "A idéia é obter um produto que possa atender interesses de produtores em diferentes regiões do país, o que ajudaria também a minimizar o risco da sazonalidade agrícola", ressalta Carolina Mello, analista da Finep responsável pelo projeto. Outro aspecto importante, segundo ela, é o uso do álcool etílico para a fabricação do biodiesel, que permite aproveitar a vantagem comparativa que o Brasil possui graças à cana-de-açúcar. A Fertibom já atua no mercado de fertilizantes líquidos desde 1994 e o projeto visa a ingressar no segmento de biodiesel. Em outubro de 2005, a empresa recebeu autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para a comercialização do produto, vendido com a marca Biomax. "Com o desenvolvimento desta planta piloto será possível crescer em um setor muito promissor no País. Esperamos duplicar nosso faturamento já no primeiro ano", afirma Geraldo Martins, diretor geral da empresa.