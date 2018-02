Fiagril anuncia fábrica de biodiesel no Mato Grosso Mais uma fábrica de biodiesel está a caminho no Mato Grosso. Dessa vez, é a Fiagril que anuncia um investimento de R$ 31 milhões para construir sua unidade de produção em Lucas do Rio Verde, município localizado na região centro-norte do Estado, depois de um ano e meio de análise. A empresa investirá 10% do valor com capital próprio e os 90% restantes serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O início das obras está previsto para acontecer em 60 dias, sendo que a fábrica estará em pleno processamento em abril de 2007. "Vamos começar produzindo 50 milhões de litros por ano, mas, dependendo como o mercado se portar no futuro, a fábrica terá como ser expandida para 100 milhões de litros", afirma Miguel Vaz Ribeiro, sócio-executivo da Fiagril. A empresa pretende se aproveitar da soja produzida na região de Lucas do Rio Verde para abastecer a nova fábrica. A idéia é que 70% do biodiesel seja feito a partir da soja e os outros 30% a partir do sebo de boi. "Temos a soja mais barata do Brasil em nossa região e o diesel mais caro. Essa é uma sintonia muito boa e que irá incluir ainda a agricultura familiar", explica Ribeiro. Em junho deste ano, a Fiagril obteve o selo social para a produção de biodiesel. Isso significa que pelo menos 10% da matéria-prima utilizada deve ser proveniente da agricultura familiar. "O município de Lucas nasceu a partir de um assentamento e acreditamos que seja totalmente possível a integração entre a agricultura familiar e empresarial", afirma Ribeiro. A estratégia da empresa é utilizar a estrutura de esmagamento de soja que o grupo André Maggi irá construir em Lucas do Rio Verde e garantir o abastecimento de óleo de soja, necessário para a produção de biodiesel. A unidade do Grupo Maggi terá capacidade de processar três mil toneladas de soja por dia e produzirá 300 mil toneladas/ano de farelo de soja e 200 mil toneladas/ano de óleo degomado. Com o farelo resultante do processamento, a Fiagril pretende atender os fornecedores de aves da Sadia e os produtores de suínos da região. A empresa deve colocar em operação em 2007 uma unidade industrial com capacidade de abate de 500 mil aves/dia, mas começará abatendo, em princípio, 170 mil frangos. "Nossa fábrica de biodiesel ficará ao lado da fábrica do Grupo Maggi, que está ao lado da Sadia. Acreditamos que agregar valor aos produtos irá desenvolver toda a região", afirma Ribeiro. A produção de biodiesel fará com que a atividade industrial seja inserida nos trabalhos da Fiagril. Até o momento, a empresa operava apenas com a compra e venda de produtos primários e logística de grãos. "A partir de agora existe a chance de ampliarmos nossa demanda para atender tanto os clientes que ainda vão continuar comprando grãos e para quem estiver interessado no biodiesel", afirma Ribeiro.