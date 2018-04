Fiat anuncia dois novos diretores no Brasil A Fiat Automóveis anunciou hoje duas mudanças no seu alto comando no Brasil. Antônio Sérgio Martins, de 56 anos, é novo diretor de Relações Institucionais. Mello trabalhava no governo federal, onde ocupava o cargo de secretário do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Márcio Novaes Cavalcanti, de 42 anos, é o novo diretor jurídico da Fiat. Ele foi diretor jurídico tributário do Wal Mart do Brasil e trabalhou em empresas como Telefônica e Hoechst além de escritórios de advocacia.