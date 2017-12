Fiat completa 30 anos de Brasil e programa investimentos de R$ 2,5 bi A Fiat Automóveis completou ontem 30 anos de operação no Brasil com a marca de 9 milhões de automóveis fabricados. A empresa projeta investimentos de R$ 2,5 bilhões nos próximos três anos para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Só em 2006, serão R$ 900 milhões aplicados. A inauguração da fábrica de Betim (MG) ocorreu em 9 de julho de 1976. Em nota, a Fiat informa que o Brasil é o mais importante mercado da montadora depois da Itália, e respondeu em 2005 por 29% da operação mundial da marca. São cerca de 500 mil veículos produzidos por ano - dois carros por minuto - e mais de 16 mil empregados diretos e indiretos. A empresa liderou as vendas de automóveis e comerciais leves no primeiro semestre do ano, com 24,67% de participação.