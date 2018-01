Fiat confirma joint venture com Tata Steel no Brasil e na Argentina A montadora italiana Fiat confirmou hoje que está formando uma aliança com a indiana Tata Motor para a fabricação de picapes na fábrica da Fiat em Córdoba, na Argentina. A montadora também divulgou que sua unidade de caminhões Iveco formará joint venture com a Tata para a distribuição de veículos das marcas Tata e Iveco no Brasil. Além disso, a Fiat divulgou também que pretende manter, até 2010, o nível atual de participação de mercado no Brasil, que é de 25,5%. Este porcentual faz da Fiat a líder em vendas no maior mercado da América Latina. Já a participação geral da montadora na AL deve subir para 14,3% em 2010, dos atuais 13%. As informações são da Dow Jones.