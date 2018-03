Fiat fecha 2006 com crescimento de 15% nas vendas internas As vendas de automóveis e comerciais leves da marca Fiat no mercado brasileiro somaram 465.562 unidades em 2006, o que representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Segundo a empresa, que cita como fonte o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavan), o volume representa 25,4% do total de veículos comercializados no Brasil. Em nota, a empresa afirma que é a primeira montadora do País em vendas. Os números completos de participação de cada montadora no mercado brasileiro em 2006 da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) serão divulgados na próxima sexta-feira.