Fiat lidera vendas de carros até agosto, segundo Fenabrave A Fiat manteve a liderança das vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil no acumulado do ano até agosto, com 25,08% de participação, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias de veículos. A Volkswagen e a General Motors ficaram empatadas na segunda colocação, com 22,54% e 22,39%, respectivamente. A Ford veio em seguida, com 11,34% do mercado. Na faixa dos 3% de mercado, a briga continuou acirrada, com ligeira vantagem para a Honda, que teve 3,76% de market share de janeiro a agosto. A Toyota fechou o período com 3,71%, seguida pela Peugeot (3,39%) e Renault (3,83%). No mercado de caminhões, a Mercedes-Benz (marca da DaimlerChrysler) foi líder até agosto, com 32,64% de participação no mercado doméstico, mantendo a distância em relação à Volkswagen (29,38%).