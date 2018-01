Fiat lidera vendas em novembro, aponta a Fenabrave A Fiat manteve-se na liderança nas vendas de carros no mercado brasileiro em novembro, segundo dados divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A montadora registrou participação de 27,52% , com 45.885 veículos licenciados. No acumulado do ano a empresa manteve o primeiro lugar, com 25,5% de participação e 372.740 veículos vendidos. Na seqüência aparecem a Volkswagen e General Motors, com 36.292 e 34.164 unidades, respectivamente. A participação de cada uma foi de 21,76% e 20,49%. De janeiro a outubro, a GM aparece em segundo lugar, com 325.558 veículos licenciados e participação de 22,27%. A Volkswagen ficou em terceiro no ranking dos 11 primeiros meses de 2006, com 324.634 veículos e share (participação de mercado) de 22,21%.