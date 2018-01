Fiat mantém liderança do mercado brasileiro A Fiat manteve a liderança nas vendas para o mercado doméstico nos primeiros dois meses de 2007, com 72,236 mil automóveis e veículos comerciais leves emplacados no período, o que corresponde a 25,3% do total, segundo informações divulgadas hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). As vendas de janeiro e fevereiro tiveram um aumento de 24,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em fevereiro, os emplacamentos da Fiat somaram 36.248 unidades, ou 25,9% do total, com crescimento de 19,7% sobre o mesmo mês do ano passado. O Fiat Palio foi o automóvel mais vendido pela montadora no bimestre, com 26.614 unidades. Entre os comerciais leves, a picape Fiat Strada continua na liderança, com 7.947 veículos emplacados em 2007.