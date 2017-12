Fiat vende divisão de crédito ao consumidor para Credit Agricole A Fiat SpA concordou em vender participação de 50% em sua divisão de crédito ao consumidor por 1 bilhão de euros (US$ 1,27 bilhão) e divulgou uma série de alianças com parceiros industriais em uma manhã marcada pela apresentação dos resultados financeiros da empresa no segundo trimestre. A montadora italiana vai vender 50% da Fidis Retail Italia para o banco francês Credit Agricole SA. Em outro comunicado, a Fiat revelou que sua divisão de caminhões, a Iveco, vai investir 40 milhões de euros em uma joint venture para produção de veículos comerciais pesados na China com a SAIC, unidade da Shanghai Automotive. Além disso, o grupo italiano firmou um outro acordo com a SAIC para o desenvolvimento de um motor a diesel. A Fiat também aceitou estender o acordo de produção e distribuição para vans na Rússia com a Severstal Avto. Na avaliação de operadores, o acordo envolvendo a Fidis é atraente para as duas partes do ponto de vista do preço. Além disso, o Credit Agricole é um poderoso participante no segmento de crédito ao consumo na Europa. A corretora Euromobiliare, de Milão, manteve o preço-alvo de 12,80 euros para a ação da montadora, estimando que o ganho de capital da Fiat com a venda deve atingir 500 milhões de euros. No final de 2005, a participação da Fiat na Fidis era avaliada em 431 milhões de euros, de acordo com o relatório anual do grupo. As informações são da Dow Jones.