Fiep lança programa de monitoramento de exportações e importações As empresas paranaenses que operam no mercado internacional, com importação e exportação, poderão gerenciar todas as etapas do processo, controlando o fluxo de informações das operações, desde o pré-embarque de mercadorias até a chegada da carga em seu destino final. A informação é da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) que anunciou uma parceria com a Telefônica-Mercador, empresa do Grupo Telefônica, para a utilização do sistema Colabora Internacional, que possibilitará as operações. O coordenador de novos negócios da Fiep, Henrique Santos, afirma que a principal vantagem do sistema é a economia. "O Colabora dá ao empresário maior transparência de todo o processo de exportação, reduzindo erros e eliminando gastos adicionais normalmente gerados nestes procedimentos", destaca, acrescentando que a ferramenta facilita a integração de todas as partes envolvidas nas trocas internacionais, como agente de carga e despachante. Segundo o diretor comercial da Mercador-Telefônica, Valêncio Garcia, o sistema foi implantado há dois anos pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), e já no segundo mês de utilização os usuários notaram a diminuição nos gastos desnecessários, como em diárias de caminhões parados. "A empresa Springer Carrier teve suas despesas reduzidas de aproximadamente US$ 27 mil para quase zero", afirma o diretor. A orientação e o suporte para a utilização do Colabora no Paraná serão feitos pelo Centro Internacional de Negócios (CIN), da Fiep, que dará treinamentos técnicos para as empresas que se interessarem pela ferramenta.