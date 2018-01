Fiesp propõe operações de contrato de câmbio em reais A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) está fazendo circular pelos principais gabinetes de Brasília uma proposta para autorizar operações de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) em reais. Para o diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da entidade, Roberto Giannetti da Fonseca, essa poderia ser uma medida de curto prazo para tentar conter a valorização do real ante o dólar. A proposta da Fiesp parte da avaliação que o País vem recebendo um enorme fluxo de dólares pela conta comercial, mas parte dele é dinheiro que exportador toma no exterior (na forma de ACCs) e traz para aplicar no mercado financeiro interno, onde as taxas de juros são mais elevadas. Em condições normais, explicou Giannetti, o câmbio é fechado depois que a mercadoria é embarcada. Ou seja, a saída física de mercadorias antecede o fluxo de dólares. No entanto, o que se tem verificado atualmente é o contrário: o fluxo financeiro está "adiantado" em relação ao físico em algo como US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões. Essa diferença é, grosso modo, o que ingressou para ser aplicado no mercado financeiro. O problema é que essa enxurrada de dólares está ajudando a deprimir ainda mais a cotação da moeda estrangeira, agravando a perda de competitividade das exportações brasileiras. "Achamos que esse problema poderia ser menor se o exportador, em vez de se financiar lá fora, pudesse tomar o empréstimo em reais", defendeu Giannetti. "Estamos propondo um ACC em reais para financiar o capital de giro e, eventualmente, fazer arbitragem."