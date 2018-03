Filipinas contraria baixa das bolsas asiáticas com PIB A Bolsa de Taipé, em Taiwan, fechou em queda pelo quinto dia consecutivo, com realizações de lucros no setor de construção civil e fracas perspectivas para o primeiro trimestre das empresas de eletrônica. O índice Taiwan Weihgted recuou 0,5%. Gigantes da indústria eletrônica, como SPIL, AU Opto e Chi Mei, devem divulgar entre o final desta semana e o início da próxima seus resultados no ano passado e as perspectivas para o primeiro trimestre. No pregão de hoje, SPIL teve baixa de 3%, Hon Hai perdeu 3,4% e Kuo Yang Construction declinou 1,8%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi da Bolsa de Seul caiu 0,8%, liderado pelas ações da Korea Electric Power, que registraram perda de 3,1%. A divulgação de dados econômicos considerados fracos, incluindo a produção industrial, prejudicou o desempenho da Bolsa. Bancos e siderúrgicas, por outro lado, limitaram a queda do índice, diante da expectativa de que os lucros do setor bancário permaneçam relativamente estáveis e de possíveis alianças entre as siderúrgicas coreanas e as estrangeiras. Hyundai Steel subiu 1,2% e Kookmin Bank avançou 1,1%. As realizações de lucros puxaram para baixo o mercado de ações australiano. Na Bolsa de Sydney, o índice ASP/ASX 200 caiu 0,7%, depois de ter atingido recorde de pontuação no início do dia. Segundo os analistas, o mercado permanece cauteloso ante o resultado da reunião do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), que termina hoje. Ações que lideraram a forte alta de ontem registraram pesadas perdas no pregão de hoje. QBE Insurance baixou 2,2%. Entre as mineradoras, BHP Billiton subiu 0,2% e Rio Tinto, 1%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila avançou 1,3% após um pregão com grande volume de negócios, impulsionado pelo fechamento de posições de final de mês e pelo otimismo em relação à economia do país. Embora o crescimento do PIB em 2006, divulgado ontem pelo governo, tenha ficado em 5,4% - abaixo da previsão de 5,5% feita pelos economistas - os investidores estão prestando mais atenção à meta oficial, de um crescimento de 6,1% a 6,7% em 2007. Ayala Land teve valorização de 7,9%, Ayala Corp avançou 0,8%, Banco das Ilhas Filipinas subiu 2,1% e Globe fechou em alta de 7,9%. As informações são da Dow Jones.