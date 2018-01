Financiamento ajuda na compra do imóvel Obter um financiamento imobiliário demora cerca de 45 dias. Alguns bancos, como a Caixa Econômica Federal (CEF), oferecem ao mutuário carta de crédito, o que dá maior liberdade na procura do imóvel e, principalmente, poder de compra. Afinal, quem tem um financiamento está na prática fazendo uma compra à vista. Logo, é possível negociar melhor o preço do imóvel. Com a estabilidade da economia, ficou mais fácil comprar um imóvel por meio de financiamento, tanto pela capacidade de planejamento do orçamento doméstico quanto pela maior oferta de crédito por parte das instituições financeiras. Em momentos de maior oferta de crédito, há instituições cobrando taxa de juros inferior ao limite máximo de 12% estabelecido para os SFH - Sistema Financeiro Habitacional. Fica, portanto, mais fácil negociar melhores condições no contrato. Quem conta com financiamento imobiliário para realizar a compra da casa própria deve tomar cuidados redobrados com a chamada proposta de compra. Na hora de assinar este contrato, é fundamental que o mutuário exija cláusula de devolução do sinal pago caso fatores alheios à vontade do comprador impeçam a aprovação do financiamento, dentro de um período previsto. Essa cláusula inclui, portanto, tanto a recusa do banco em liberar o financiamento, por não considerar o cliente apto a arcar com a dívida, quanto problemas na documentação do imóvel. Esse último caso, aliás, é muito comum. Os contratos apresentados pelas imobiliárias não costumam incluir essa garantia ao comprador. Exija sua inclusão ou não assine a proposta. A proposta de compra também deve trazer qual será a penalidade para o vendedor que desistir da venda sem motivos que estejam estabelecidos em contrato. Algumas propostas prevêem que o vendedor devolva ao potencial comprador o dobro do valor estabelecido como entrada.