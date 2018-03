Financiamento de veículos sobe 23,7% em 2006 até novembro O volume de financiamento para a aquisição de veículos cresceu 23,7% de janeiro a novembro de 2006, em comparação ao acumulado em todo o ano de 2005. Conforme a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (ANEF), o volume da carteira de financiamentos de automóveis atingiu a marca de R$ 62,7 bilhões em novembro de 2006, contra cerca de R$ 50,6 bilhões registrados no ano de 2005. "A gradativa queda da taxa de juros, a relativa estabilidade econômica e a grande oferta de crédito para o setor impulsionaram uma liberação maior de recursos do sistema financeiro nacional para financiamentos de automóveis", afirma o presidente da ANEF, Luiz Montenegro. De acordo com a entidade, o consumidor está optando por prazos de financiamentos mais longos e com taxas prefixadas, cuja média atualmente gira ao redor de 34 meses e 36 meses. O sistema financeiro nacional liberou, até novembro de 2006, R$ 47 bilhões para financiamento de automóveis, valor 26% superior ao mesmo período do ano passado, quando registrou R$ 37,3 bilhões. Já a produção de motocicletas atingiu 1,34 milhão de unidades em novembro de 2006, crescendo 19,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.